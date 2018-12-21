Наиль Наибоглу посвятил юбилей безвременно ушедшей супруге - история одной любви (ФОТО)

21 декабря 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Рекордсмен среди азербайджанских клипмейкеров Наиль Наибоглу, который снял уже более 250 клипов, провел творческий вечер “Gülüm” (Мой цветок) в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, сообщает Trend Life.

Вечер прошел 20 декабря - в день 43-летия режиссера и был посвящен 30-летию творческой деятельности. Наиль Наибоглу родился 20 декабря 1975 года в Баку. Выпускник Государственного институт языков, по специальности – преподаватель английского языка. С 1997 года начал творческую деятельность в качестве продюсера. Работал на различных телеканалах, является автором ряда телепроектов, национальных премий в области культуры и общественной жизни. С 2005 года стал снимать клипы, а также является режиссером художественных фильмов “Biznesmen” и “Pasport”.

Но не это было самым главным в этот вечер. В октябре прошлого года на 37-году жизни скоропостижно скончалась его супруга Гюляр ханум. Немного грустные нотки по безвременной утрате, когда проникновенно говорил Наиль, на его глазах, 16-летнем Гусейне и 14-летней Наили, многих зрителей стояли слезы…Очень трудно в такие годы оставаться без матери, без супруги, без близкого человека, с которым были связаны самые тяжелые и радостные мгновения жизни…Действительно, очень тяжело…

Сцена пантомимы актеров Бахруза Вагифоглу и Сабины Гаджиевой - без слов, под лирическую музыку, показывала эти чувства, порванные судьбой нити любви. Хотя, нет, эта любовь по-прежнему жива – в душах этих людей, и настанет время, они вновь воссоединяться в мире ином…А пока…Gülüm - Мой цветок - Мой вечный цветок любви…

“Я знаю, что ты по-прежнему рядом и слышишь меня. Мое сердце переполнено эмоциями. И все свои последующие успехи посвящаю только тебе – Гюляр. Я очень скучаю по тебе и смотрю на зрителей твоими глазами. Обещаю, что воспитаю детей такими какими ты хотела их видеть…Моя Гюляр…”, - такими были одни из строк Наиля Наибоглу.

В концертной программе приняли участие – народные артисты Флора Керимова, Ниса Гасымова, Фаик Агаев, заслуженная артистка Манана Джапаридзе, певцы Севда Яхъяева, Эльнур Мамедов, Роза Зергерли, Иззет Багиров, Марьям Шабанова и Мурад Садых. Выступления артистов сопровождалось клипами, в которых их снял Наиль Наибоглу. Режиссер концерта – Агиль М.Гулиев. Ведущие – Вюсаля Сеид и Турал Ахмед.

(Автор: Вугар Иманов)

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