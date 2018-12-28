Новогодние приключения Джыртдана в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку вниманию юных зрителей был представлен спектакль "Cırtdanın Yeni il sərgüzəştləri" ("Новогодние приключения Джыртдана"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссером спектакля, поставленного по мотивам азербайджанской народной сказки "Джыртдан", является Айла Османова.

Красочные декорации, световые эффекты, зажигательная музыка создали у всех зрителей новогоднее настроение. Юные зрители на протяжении всего спектакля с большим интересом наблюдали за приключениями главного героя и его друзей. Большим подарком для всех стало появление Деда Мороза и Снегурочки.

В постановке заняты заслуженный артист Новруз Алиев, актеры Магеррам Гурбанов, Гюльчохра Абдуллаева, Гюльнара Азизова, Гюльтадж Алили, Амрах Дадашев, Фарид Рзаев, Заур Алиев, Руслан Мурсалов, Элеанора Мехтиева, Нармин Алиева, Мурад Алиев, Али Керимов и Эльнур Зейналов.

Художник-постановщик спектакля – Вюсал Рагим, ассистент режиссера – Тамилла Асланова.

Отметим, что спектакль будет идти с 28 декабря 2018 года по 4 января 2019 года в 10:30, 12:30, 14:30 и 16:30.

(Автор: Джани Бабаева)

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