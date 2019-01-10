Приключения Аладдина в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку 30 января будет представлен спектакль "Ələddinin sehrli çırağı" ("Волшебная лампа Аладдина"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Режиссером, музыкальным оформителем и постановщиком танцев в спектакле является заслуженный артист Азербайджана Ниджат Казымов, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев.

В спектакле заняты народная артистка Нубар Новрузова, заслуженные артисты Атабала Сафаров, Ниджат Казымов, Эльшан Рустамов, Алмаз Мустафаева, заслуженный деятель искусств Гямяр Мамедова, актеры Тахмина Мамедова, Вюсал Мехралиев, Эйваз Ибрагимов и другие.

Аладдин - главный герой одной из наиболее знаменитых арабских сказок, входящих в сборник "Тысяча и одна ночь". В постановке азербайджанского театра героя ждут увлекательные, но очень опасные приключения…

(Автор: Джани Бабаева)

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