Солист театра Ла-Скала создаст в Баку Парижский квартал 1830 года

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 9 февраля будет представлена опера "Богема" композитора Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для исполнения партии Рудольфа руководством театра приглашен лауреат международных конкурсов вокалистов, солист Миланского театра Ла-Скала (Италия) Азер Рзазаде. На партию Марселя приглашен ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В этот день партию Мими будет исполнять ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Афаг Аббасова. В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара), Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Сюжет: Все события в опере разворачиваются в Латинском квартале Парижа, в 1830 году. В небольшой мансарде по вечерам собираются четыре друга. Их многие знают и в шутку иногда называют «мушкетерами»: Рудольф (поэт), Коллен (философ), Шонар (музыкант), Марсель (художник). Своим дружным квартетом они часто посещают кафе «Момю», в котором собираются завсегдатаи – свободные художники. Ребята часто шутят и с юмором стараются относиться ко всему, даже к проблемам, которые постоянно возникают на жизненном пути.

В их комнате как всегда холодно, и нет денег даже на еду, но ребята не унывают, ведь они всегда найдут выход из любой ситуации. Даже своему арендатору они умудряются подолгу не платить за жилье.

И однажды в жизни Рудольфа появлется любовь - красавица Мими. Молодые люди знакомятся и понимают, что между ними вспыхивают взаимные чувства. Девушка теперь проводит все свое свободное время с любимым и его друзьями. Однако, чувство ревности Рудольфа... Совершенно неожиданно для всех открывается страшная правда – возлюбленная Рудольфа больна чахоткой. Девушка в отчаянии и вынуждена разлучиться с любимым...

(Автор: Джани Бабаева)

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