Эйюб Гулиев провел вечер с талантливыми учениками школы имени Рафига Бабаева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - квартире-музее Ниязи в Баку прошла встреча с главным дирижером Государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым и выступление учеников музыкальной школой №25 имени Рафига Бабаева, сообщает Trend Life.

На открытии директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что вечер организован в рамках проекта встречи с известными деятелями культуры, которые внесли свой вклад в развитие национального искусства, передачи опыта и знаний подрастающему поколению, возможности молодежи показать свое творчество. Гостям были показаны видеокадры выступлений Эйюба Гулиева и его отца, прославленного тариста, народного артиста Рамиза Гулиева.

Заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказала о жизни и творчестве Эйюба Гулиева, успехах на международной арене, большом вкладе в дирижёрское искусство страны.

Выступившие директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Назим Кязымов, композиторы, народный артист Азер Дадашов, Пикя Ахундова и Гасым Халилов, и другие отметили, что в стране созданы все условия для развития творческой личности, проводится множество значимых республиканских и международных фестивалей и конкурсов, молодежь добивается успехов, внося свою лепту в сохранение и развитие национальной музыкальной культуры. Эйюб Гулиев рассказал о своем творчестве, отметив, что дирижерское искусство - это поистине уникальный, наиболее яркий общественно значимый, специфический вид музыкальной деятельности. Для работы в этой профессии нужны прекрасный слух, музыкальная память, чувство ритма, стиля, тембра, знание обширного музыкального материала.

«Проведение вечера в квартире-музее Ниязи является знаковым событием, так как Ниязи заложил основу национальной дирижерской школы. Он внес огромный вклад в азербайджанскую музыкальную культуру, был одним из самых известных и талантливых дирижеров, достойно представляя страну и наш народ во всем мире. Ниязи был первым дирижером всех симфонических произведений азербайджанских композиторов. В то же время он был прекрасным композитором, в произведениях которого проявляется национальная музыкальная культура», - отметил Эйюб Гулиев.

Овациями гостей была встречена концертная программа с участием солиста Государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов Талеха Яхъяева в сопровождении пианистки Наргиз Агаевой, талантливых учеников музыкальной школы №25 имени Рафига Бабаева – хора под управлением Теймура Джабраилова, камерного коллектива под управлением Кенуль Бекировой, коллектива виолончелистов под управлением Елены Зинченко и других. Директор школы Амиргусейн Гусейнов выразил искреннюю признательность организаторам вечера и дал высокую оценку выступлениям его учеников, которые делают только первые шаги в творчестве, и поддержка будет бесспорно способствовать дальнейшему развитию подрастающего поколения.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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