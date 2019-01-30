В Баку пройдет пятидневный фестиваль "Голос молодости"

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 1 февраля в 12.00 состоится открытие фестиваля “Gəncliyin səsi” (“Голос молодости”), организованного Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Министерством культуры Азербайджана (ASAN), сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Фестиваль пройдет с 1 по 5 февраля и посвящен Дню молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля. Главная цель - выявление талантливой молодёжи, поддержание и поощрение их творческого поиска, достижений, знаний и умения. В рамках фестиваля будут представлены концертные программы, пройдут встречи, организованы фото- и художественные выставки, показ театральных постановок и демонстрация фильмов с участием молодежи в различных сферах культуры.

(Автор: Вугар Иманов)

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