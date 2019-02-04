БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовал четвертый Фестиваль буктрейлеров, сообщил Trend Life киноактер, продюсер, учредитель проекта Руслан Сабирли.

Впервые на Кавказе Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. Главная цель - пропаганда книг в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

«За все эти годы Фестиваль буктрейлеров, который стартует со Дня молодежи Азербайджана - 2 февраля и завершается во Всемирный день книг и авторского права -23 апреля, превратился в движение творческой молодежи, собирая вокруг себя талантливых участников. Количество желающих постоянно увеличивается, а в состав жюри входят известные личности, заслуженные и народные артисты. Приглашаю всех принять участие в фестивале и желаю удачи!», - отметил Руслан Сабирли

Фестиваль проводится при содействии Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии «Азербайджанфильм» и компании Azercell Telekom.

Буктрейлеры - это видеоролики, которые включают в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, или короткий фильм о содержании книги, нацеленный на ее продвижение среди читателей. Цель таких роликов – своеобразная реклама новых книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой.

Подробную информацию можно получить на сайте www.booktrailer.az и на официальной странице www.facebook.com/BooktrailerFest. По всем вопросам можно обращаться: festival2019@booktrailer.az.

Последний день приема работ - 1 апреля 2019 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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