Терпкий аромат красок и легкий "вкус" холста в Баку

4 февраля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку 14 февраля состоится открытие персональной выставки молодой художницы Нармин Ибрагимовой под названием "Пойми меня", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Центра.

В рамках экспозиции будут представлены 75 работ автора.

Название выставки выбрано не случайно, художница акцентирует внимание на том, что главная линия выставки "Пойми меня" - не просто выход из зоны комфорта, это попытка обратиться к женщинам, живущим в мужском мире, о котором пел Джеймс Браун.

Как говорит сама Нармин Ибрагимова: "Мне очень хочется, чтобы две противоположности смогли сквозь различия восприятия найти точки соприкосновения разумов и душ".

Автору присущ неординарный взгляд на свободу выражения творческих мыслей вне выбора одной техники исполнения. Её собственное будущее как дочери людей, выбравших художественную стезю по жизни, как признаётся сама Ибрагимова, было неким образом предопределено. Невозможно оставаться в стороне от искусства, когда с детства тебя окружает атмосфера творчества, приправленная терпким ароматом красок и лёгким "вкусом" холста, манящего в неизведанное своей чистой белизной. Художница вспоминает то непередаваемое ощущение волшебства, что дарит первая линия на нетронутой поверхности, дающая начало неизведанному путешествию в иной мир, где мысли имеют свой оттенок, а чувства облечены в палитру красок.

Отличительной чертой собственного творческого почерка Нармин предпочитает называть свою любовь к использованию различных техник и приёмов.

(Автор: Джани Бабаева)

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