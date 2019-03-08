Душевное поздравление азербайджанским женщинам (ФОТО)

8 марта 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошёл концерт “Könül nəğmələri” (Песни для души), посвященный Международному женскому дню 8 марта, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие студенты факультета «Музыкальное искусство» Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ). Художественный руководитель - завкафедрой эстрадного искусства, заслуженного учителя, доктора философии по искусствоведению, профессора Марьям Бабаева. На вечере, организованным Международным центром мугама и АГУКИ, прозвучали
произведения известных азербайджанских композиторов – Зейнала Джаббарзаде, Октая Кязыми, Эмина Сабитоглу, Тофика Кулиева, Эльзы Ибрагимовой, Рауфа Гаджиева и Полада Бюльбюльоглу.

Международный женский день исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН. Предложенная ООН тема 8 марта 2019 года - «Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях изменений»

(Автор: Вугар Иманов)

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