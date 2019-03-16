Традиции праздника Новруз как проявление национальных духовных ценностей (ФОТО)

16 марта 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Круглый стол" прошел научный семинар на тему "Традиции Новруза как проявление национальных духовных ценностей", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Наиля Рагимбейли, доктор наук по искусствоведению, выступив с речью об исторической значимости праздника Новруз, рассказала, что имеющий древнюю историю праздник Новруз торжественно отмечается азербайджанским народом каждый год. Прошедший через века и дошедший до наших дней, Новруз является одним из самых красивых праздников. Отмечать этот праздник означает встречу нового года, первого дня весны. Этот праздник прошел через испытания веков и отражающий в себе духовные ценности и обычаи азербайджанского народа.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2009 году праздник Новруз был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что стало еще одной блистательной страницей в истории национальной культуры. 23 февраля 2010 года на 64-й сессии заседания Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено Международным днем Новруза.

Также было отмечено, что этот семинар, как и все другие семинары, проводимые Международным центром мугама, имеет особую значимость в изучении народного творчества. Научные доклады, представленные на семинаре, могут стать научным источником в изучении Новруза и открыть новые перспективы для будущих исследований.

На семинаре были выслушаны доклады доктора наук по филологии, профессора Сейфеддина Рзасоя "Традиции Новруза как система национальных духовных ценностей", доктора наук по философии Атеша Ахмедли - "Ритуальное значение и философия вторников Новруза", доктора наук по филологии, профессора Физули Баята - "Новруз в тюркском мире", заслуженного деятеля искусств, доктора наук по искусствоведению, профессора Эльнары Дадашевой - "Тема Новруза в творчестве азербайджанских композиторов", доктора наук по филологии Низами Мурадоглу - "Новруз в азербайджанской классической литературе", доктора наук по искусствоведению Беновши Рзаевой - "Новруз в музыкальном фольклоре". Были представлены песни заслуженного деятеля искусств, композитора, профессора Эльнары Дадашевой "Vüqarlı dağları sevirəm vətən", "Bahar sərgisi" и "İlk Bahar".

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