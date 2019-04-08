Новый путь для азербайджанцев в Германию – конкурс

8 апреля 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Талантливые молодые азербайджанские исполнители смогут принять в Международном музыкальном фестивале фольклорной и классической музыки молодых певцов и танцоров, который пройдет в июне в городе Целле (Германия) на сцене концертного зала "Beckmann –Saal", сообщили Trend Life в пресс-службе Novus Mia. В фестивале примут участие представители Германии, Франции, Италии, Польши, Грузии, Турции и Азербайджана.

В связи с этим Novus Mia запускает проект New Way (Новый путь), который проводится при поддержке Немецко-Азербайджанского общества дружбы "Баку", Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, Международного комитета защиты прав человека, общественных объединений "Продвижение культурных связей" и "Поддержка молодежи", "ВUCAQ – Медиа производство".

"Музыкальная сокровищница Азербайджана очень богата, а наше наследие основано на национальном фольклоре и традициях. Культурное наследие должно быть неотъемлемой частью нашей внешней политики. Культура является мощным инструментом для наведения мостов между странами и людьми, особенно молодыми, и укрепления взаимопонимания. Она также может быть двигателем для экономического и социального развития. Культурная дипломатия должна лежать в основе наших отношений с современным миром", - говорится в сообщении.

New Way для участия в категориях:

- фортепиано (соло, дуэты, трио на одном инструменте, ансамбли с другими инструментами)

- струнные инструменты (соло, дуэты, трио, ансамбли)

- вокал (соло, дуэты, трио, ансамбли, хоровые группы от 6 до 15 человек)

- танец (соло и ансамбль).

- для участников с ограниченными физическими возможностями.

Главная цель - поддержка молодых талантов в раскрытии их музыкальной индивидуальности, помощь в развитии их мастерства. Девиз – "Музыка для всех!". Автор и руководитель проекта, директор Novus Mia Лала Султанова.

Для участия novus.via2018@gmail.com. Тел: (+994 050/055) 330 25 45

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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