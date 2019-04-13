Азербайджанское искусство из гвоздей и нитей (ФОТО)

13 апреля 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Нефтчале состоялся творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было организовано перед Центром Гейдара Алиева в городе Нефтчала.

Фестиваль посетили представители министерства культуры, исполнительной власти Нефтчалинского района, региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства, а также гости из других регионов страны.

В рамках фестиваля была представлена экспозиция, подготовленная 16 региональными управлениями министерства культуры. В нее вошли образцы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, изделия ручной работы, а также панно, созданные не кистями и красками, а с помощью гвоздей и нитей.

Вниманию юных зрителей была представлена постановка кукольного театра "Джыртдан". Также состоялась концертная программа с участием фольклорных и танцевальных групп.

Отметим, что основной задачей фестиваля является пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева)

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