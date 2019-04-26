По ту сторону греха, или Как в Баку искали духовное спасение (ФОТО)

26 апреля 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком", – эти слова Достоевского как нельзя лучше подходят для описания творческого пути Бориса Эйфмана, в каждой своей работе пытливо исследующего наиболее сложные сферы бытия духа.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана (Россия) впервые показал на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку свой популярный спектакль "По ту сторону греха", сообщает Trend Life.

Гастроли известной российской балетной труппы прошли в рамках X Международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича.

Балет "По ту сторону греха", поставленный Борисом Эйфманом на музыку Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, стал новым пластическим прочтением хореографом романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоциональную и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"По ту сторону греха" - современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные "проклятые" вопросы. Хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Бакинская публика встретила спектакль с большим интересом.

(Автор: Вугар Иманов)

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