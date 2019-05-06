Изысканные кулинарные блюда – фестиваль в Масаллы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Масаллинском районе Азербайджана прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры, сообщили Trend Life в понедельник в пресс-службе ведомства.

В фестивале приняли участие представители министерства культуры, начальники региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства.

Фестиваль начался с шествия, посвященного 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Шествие началось с Площади флага и Музея государственных атрибутов Азербайджана и завершилось перед центром Службы ASAN.

Далее перед центром Службы ASAN были развернуты выставочные шатры, в которых представлены изделия различных видов декоративно-прикладного искусства – медные изделия, предметы быта, кялагаи, художественная вышивка, изделия из дерева и т.д. В рамках выставки также были представлены работы мастеров Центра "ABAD". Как и на предыдущих фестивалях, свои работы экспонировали мастера с ограниченными возможностями здоровья.

На фестивале был представлен книжный уголок, приуроченный к "Году Насими". Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Состоялась концертная программа с участием фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов. Также на мероприятии были представлены изысканные кулинарные блюда.

Напомним, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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