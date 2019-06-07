Фантастическая история про эпатажных кукол в Баку (ВИДЕО)

7 июня 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 30 июня в 12:00 состоится показ яркого и феерического представления эпатажных кукол - "L.O.L- 2", сообщили Trend Life организаторы.

Данное шоу настолько полюбилось юным зрителям, что организаторы решили провести еще один показ, и порадовать тех, кому ранее не удалось посетить представление. 30 июня шоу закроет весенне-летний сезон в театре потрясающим представлением.

Представление – это фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью. Креативная команда организаторов, зарекомендовавших себя исключительно качественными шоу, приглашает юных зрителей открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для этого представления, множество сюрпризов подготовили организаторы нового шоу "L.O.L-2", интерактивный характер которого вовлечет в действо всех зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера, множество песен и игры – все это приковывает к себе внимание зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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