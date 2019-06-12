Мехрибан Зеки, Фахраддин Манафов, Мурад Гусейнов, Салман Гамбаров…Памяти Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошел вечер, посвященный 80-летию писателя-драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (5.06.1939 – 28.01.2015, Баку), сообщает Trend Life.

Ведущими вечера были заслуженные артисты Азербайджана Рафиг Гашимов и Наргиз Джалилова. Народные писатели Анар Рзаев, Эльмира Ахундова, народный поэт Рамиз Ровшан, народный артист Рамиз Гасаноглу поделились своими воспоминаниями о любимом поэте. Выступавшие отметили, что, будучи одним из талантливых мастеров, принесших в 60-х годах прошлого столетия новую атмосферу в литературную среду нашей страны, Вагиф Самедоглу на протяжении более полувека вносил ценный вклад в сокровищницу слова нашего народа. Его творчество составляет особый этап новой поэзии в современной азербайджанской литературе. Каждое осмысленное выражение в произведениях мастера связано с богатым литературно-художественным наследием азербайджанского народа, неисчерпаемыми возможностями национального фольклора и достижениями мировой литературы. Самедоглу в присущем ему стиле создал неповторимую панораму и преисполненный поэтическими находками богатый мир философско-лирических рассуждений о жизни и времени, мире и человеке, постоянно держал в центре внимания яркий образ Родины. Вагиф Самедоглу был автором цикла произведений для театра и кино, обладающих высокими художественными качествами. Эти произведения, отличающиеся красочностью и силой воздействия художественных средств, направляющие внимание на судьбоносные нравственные проблемы, принесли ему славу драматурга.

Народные артисты Фахраддин Манафов, Мехрибан Зеки, актер Кямран Юнис прочитали на вечере стихотворения Вагифа Самедоглу. Программу вечера украсили вокальные и инструментальные выступления народных артистов Салмана Гамбарова, Мурада Гусейнова, певцов Арзу Рзаева и Забиты Алиевой, пианистки Фариды Гусейновой. Гостям вечера были также представлены кадры из семейного фотоархива поэта.

Биография:

Родился 5 июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), прошел курсы в Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"). С 1970 года Вагиф Самедоглу член Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 год был преподавателем фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. 1968-1971 годы - возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. 1982-1985 годы - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы. 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün baxtı", "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь получили такие картины, снятые по его произведениям как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки на пьесы "Uca dağ başında", "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu", "Generalın son əmri", "Mamoy kişinin yuxuları". В 2000 - 2005 годах был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ. Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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