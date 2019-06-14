Весь Баку в праздничных концертах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центральных парках районов Баку проходят праздничные концерты, организованные Исполнительной властью города и Главным управлением культуры Баку и посвященные Дню национального спасения – 15 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

13 июня концерты прошли в Сураханском и Хазарском, 14 – состоятся в Сабунчинском и Хатаинском, а 15 – в Низаминском районе. Начало в 20.00.

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости в стране возник внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни царили хаос и неразбериха. Ухудшалась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике между отдельными лицами и группами шла борьба за власть. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность управлять страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

(Автор: Вугар Иманов)



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