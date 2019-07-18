Азербайджанские актеры отмечены за плодотворную деятельность (ФОТО)

18 июля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре YUĞ состоялось мероприятие, посвященное закрытию театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе YUĞ.

Выступившие на мероприятии директор театра, заслуженный работник культуры Ислам Гасанов и главный режиссер, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде отметили, что прошедший сезон был успешным и плодотворным для театра.

В течение сезона было подготовлено два новых спектакля – это постановка режиссера Абдулгани Алиева "Mən ağacam" ("Я - дерево") по мотивам романа Орхана Памука "Меня зовут Красный, и спектакль "Vəsvəsə" ("Наваждение") в постановке Гюмрах Омар по произведению норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена "Привидения".

Спектакль "Müəmmalı bir qətlin üç versiyası" ("Три версии загадочного убийства", режиссер - Мехрибан Алекперзаде) по произведению японского писателя Рюноскэ Акутагавы "В чаще" была удостоена диплома XIV Международном театральном фестивале тюркских народов "Науруз" в Казани (Республика Татарстан, РФ) и похвальной грамоты Объединенной организации Азербайджанцев мира. В рамках реализации международных проектов для постановки спектакля "Ричард III" по пьесе Уильяма Шекспира был приглашен болгарский режиссер Христо Стойчев. Новый театральный сезон откроется именно этой постановкой. Также было рассказано о реализации гастролей по регионам Азербайджана

В новом сезоне театр готовится отметить 30-летний юбилей. При поддержке Министерства культуры Азербайджана к концу года состоятся мероприятия, приуроченные к 30-летию тетра YUĞ и 70-летию со дня рождения Вагифа Ибрагимоглу, а также премьера спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева "Иллюзии" (режиссер - Микаил Микаилов). По произведению Ильгар Фахми в постановке главного режиссер театра Мехрибан Алекперзаде будет подготовлен спектакль, посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Коллектив уже получил приглашения на участие в нескольких международных фестивалях.

В заключение мероприятия наиболее отличившимся в прошедшем сезоне деятелям искусства были вручены дипломы и подарки. За активное участие в творческой жизни театра были отмечены заслуженные артисты Сонаханым Микаилова, Гюльзар Гурбанова, Фархад Исрафилов, режиссеры Гюмрах Омар и Гюнай Саттарова.

(Автор: Джани Бабаева)

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