"Первый успех братьев Нобель" завоевал путевку на итальянский фестиваль

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский документальный фильм "Nobel qardaşlarının ilk uğuru" ("Первый успех братьев Нобель"), снятый SSP Production, завоевал путевку в финал международного фестиваля "Cinema Povero" в Италии, сообщили Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов.

Кинокартина будет представлена в категории фестиваля "Лучшая документалистика". Лауреаты фестиваля будут названы 20 сентября.

Редактор документальной киноленты – Акпер Гошалы, мастер по графике – Хагани Мамедов, текст читал – Эльдост Байрам.

Фильм "Первый успех братьев Нобель" повествует о том, как в 1874 году в Баку впервые побывал Роберт Нобель и понял, что нефть – дело очень выгодное. В 1875 году он вновь приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчи. В мае 1879 года в Баку была основана иностранная, крупнейшая нефтепромышленная фирма – "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)".

В качестве учредителей выступали братья Нобель (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. Основной капитал составил три миллиона рублей. За короткое время компаньоны стали владельцами промыслов в Сураханы, Балаханы Бибиэйбате. В итоге, она стала одной из крупнейших фирм по добыче, переработке и транспортировке нефти, дав, в том числе, основу Фонду Нобелевской премии.

"БраНобель" вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала собственную сеть транспортировки и сбыта, включавшую в себя нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, в частности, было налажено собственное производство соды и серной кислоты. При основании компании, в неё вошли активы, приобретенные братьями Нобель и компаньонами в Баку в 1870 годах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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