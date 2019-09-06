Экспрессом из Германии в Азербайджан с любовью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Шеки открылась выставка народного художника Азербайджана, члена Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии Ашрафа Гейбатова под названием "Экспресс", сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры. Экспозиция организована при содействии Исполнительной власти и Управления регионального развития культуры Шеки

Ашраф Гейбатов около четверти века художник живёт и работает в Германии, но ежегодно приезжает в Баку, и никогда не отделяет себя от Родины и народа. Несмотря на то, что он долгие годы живет за пределами Азербайджана, всё его творчество пропитано ароматами родины, в каждой из работ прослеживаются история и традиции Азербайджана. А визит в Шеки стал ярким культурным событием в жизни города. Об этом было сказано на открытии.

Мастер кисти обладает главным - высоким профессионализмом, гуманистическим мировоззрением, энергией и оптимизмом. Его произведения Гейбатова, связанные с мифологией и историей тюркских народов, привлекают внимание известных ученых-историков. Основной особенностью живописи являются ее цвета, колорит; слияние и вспышки красного, синего, зеленого, оранжевого, бег черного и белого вносят в работы звонкость и напряжение, создают неповторимый эмоциональный настрой. Он синтезирует в солнечной ауре своего таланта культуру Востока и Запада. Соединив в себе художественную пластику Европы и Азии, художник стал носителем культуры евразийского пространства. Его картины выставлялись во дворце ООН в Женеве, дворце президента Румынии, штаб-квартире НАТО, дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, с интересом встречались в России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Турции, Швеции, Бельгии, Мальте и других странах. Он - автор монументальных панно в России, Германии, Азербайджане, США и других странах.

Ашраф Гейбатов высоко оценил включение исторического центра Шеки и Ханского дворца в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и выразил благодарность за организацию экспозиции.

Художник также провел мастер-класс для молодых художников в историческом комплексе Юхары Карвансарай.

(Автор: Вугар Иманов)

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