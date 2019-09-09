Арабские танцы для гостей Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку состоялся очередной концерт в рамках проекта "Sehrli Bakı" (Волшебный Баку), реализуемого Главным управлением культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Концертная программа в минувший уик-энд вновь вызвала большой интерес бакинцев и гостей столицы, среди которых было много туристов. В этот вечер с участием группы "Səma", лауреата международных конкурсов, были представлены танцы народов мира - арабские, индийские, татарские, узбекские, а также национальные “Sarı gəlin”, “Qaytağı”, “Çobanlar” и “Azərbaycan süitası”. Сольным номером выступила Кямаля Сафаралиева. Для детей были организованы развлекательные номера.

Отметим, что в рамках проекта "Sehrli Bakı" концертные программы проходят в конце каждой недели с августа до 30 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)

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