От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)

1 октября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре была представлена оперетта венгерского композитора Имре Кальмана "Сильва", сообщает Trend Life. Партию Сильвы исполнила заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра Маргарита Александрович.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

Спектакль прошел при аншлаге, участие в постановке заслуженной артистки Республики Беларусь было с большим интересом принято бакинской публикой. Отметим, что в постановке приняли участие ведущие актеры азербайджанского театра - заслуженные артисты Борис Графкин, Светлана Буллах, актеры Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Айдан Гасанова, Фируз Мамедов, Ниджат Али, Тельназ Гусейнов, Мурад Алиев, Эльмеддин Дадашов и другие.

Постановка рассказывает о судьбе артистки варьете Сильве Вареску. Ею восхищаются князья и графы, сама же Сильва влюблена в аристократа Эдвина, но он из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Однако перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса, чтобы тот засвидетельствовал их брак с Сильвой. После отъезда любимого Сильва узнает, что он помолвлен с другой. Сердце Сильвы разбито, но у судьбы свои планы, и влюбленные еще встретятся и раскроют ни одну тайну…

После показа Маргарита Александрович выразила признательность министерству культуры Азербайджана и Государственному академическому музыкальному театру за созданные для нее условия. Она отметила, что данное мероприятие послужит развитию отношений в сфере культуры между двумя странами.

Маргарита Александрович также подчеркнула, что с большой любовью исполняет партию Гюльчохры в оперетте "Аршин мал алан" ("Свадебный базар") выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, входящей в репертуар белорусского театра.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
  • От Гюльчохры до Сильвы - заслуженная артистка Беларуси выступила в Баку (ФОТО)
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