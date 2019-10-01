Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)

1 октября 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошёл вечер поэзии в рамках Международного фестиваля современного искусства "Maiden Tower. To Be a Women" (Девичья башня. Быть женщиной), сообщает Trend Life. Фестиваль реализуется представительством Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-участниц ЕС и местными партнерами в Баку и регионах страны.

Вечер поэзии состоял из двух частей. Первая часть прошла непосредственно в самом Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, а затем действо переместилось на площадь перед зданием Центра, где на установленном большом экране демонстрировались видеозапись выступления участников. Участники мероприятия воздали должное азербайджанским поэтессам прошедших веков Хуршудбану Натаван (1832- 1897, Шуша) и Мехсети Гянджеви (1098 - середина XII века, Гянджа), являющимся одними из ключевых фигур азербайджанской лирической поэзии. Кроме всего прочего, они также известные как устроители поэтических чтений своего времени. Выступления сопровождались визуальным рядом (фото и видео), своеобразно оживляющего поэзию, усиливая силу поэтического слова.

В мероприятии приняли участие азербайджанские поэты и зарубежные авторы. Среди участников были Анна Ибрагимбекова, Лейли Салаева, Натаван Вахабова, Салим Бабулаоглу, Ульвия Ахундова (Азербайджан), Лейла Бегим Джафарова (Азербайджан / Чехия), Ира Соколова (Россия), Николя Inademard (Франция), Йесим Агаоглу (Турция).

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская и Анна Ибрагимбекова отметили важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами. Целью фестиваля является отразить через призму современного искусства мысли и идеи относительно вопросов гендерного равенства, а также важность усиления роли женщин в мировом сообществе.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
  • Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Люблю я Баку. В нем есть что-то особенное, никогда не забывающееся (ФОТО)
Культура 23 сентября 14:07
Вечерний Баку. Из сумасшедшего ритма жизни в душевный покой (ФОТО)
Культура 27 июня 13:30
В Москве прошла презентация книги Ираны Гасымовой "Превосходство Иррационального" (ФОТО)
Культура 16 мая 17:29
Из России в Азербайджан: молодежь читает стихи
Культура 28 июня 2018 11:51
В Баку прошла церемония вручения премии в честь Дня поэтов (ФОТО)
Культура 7 июня 2018 17:21
Ирана Гасымова сказала свое слово в Москве: Главное - не бояться! (ФОТО)
Интервью 25 мая 2018 12:35
Лента новостей
В Казахстане продолжается внедрение новых технологий
ИКТ 17:18
В Азербайджане открылось новое посольство
Политика 17:14
Число фотоловушек в национальных парках Азербайджана будет увеличено
Общество 17:10
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане сократился
Финансы 17:03
ОАО «Азеркосмос» увеличит уставный капитал
Финансы 17:00
Турции придется в одиночку создать зону безопасности на Севере Сирии – Эрдоган
Турция 16:58
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для оборудования
Тендеры 16:57
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
Политика 16:55
Минтруда Азербайджана оказывает надомные услуги 10 тыс. пожилых людей
Общество 16:54