Быть женщиной в Азербайджане – визуальный ряд (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошёл вечер поэзии в рамках Международного фестиваля современного искусства "Maiden Tower. To Be a Women" (Девичья башня. Быть женщиной), сообщает Trend Life. Фестиваль реализуется представительством Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-участниц ЕС и местными партнерами в Баку и регионах страны.

Вечер поэзии состоял из двух частей. Первая часть прошла непосредственно в самом Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, а затем действо переместилось на площадь перед зданием Центра, где на установленном большом экране демонстрировались видеозапись выступления участников. Участники мероприятия воздали должное азербайджанским поэтессам прошедших веков Хуршудбану Натаван (1832- 1897, Шуша) и Мехсети Гянджеви (1098 - середина XII века, Гянджа), являющимся одними из ключевых фигур азербайджанской лирической поэзии. Кроме всего прочего, они также известные как устроители поэтических чтений своего времени. Выступления сопровождались визуальным рядом (фото и видео), своеобразно оживляющего поэзию, усиливая силу поэтического слова.

В мероприятии приняли участие азербайджанские поэты и зарубежные авторы. Среди участников были Анна Ибрагимбекова, Лейли Салаева, Натаван Вахабова, Салим Бабулаоглу, Ульвия Ахундова (Азербайджан), Лейла Бегим Джафарова (Азербайджан / Чехия), Ира Соколова (Россия), Николя Inademard (Франция), Йесим Агаоглу (Турция).

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская и Анна Ибрагимбекова отметили важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами. Целью фестиваля является отразить через призму современного искусства мысли и идеи относительно вопросов гендерного равенства, а также важность усиления роли женщин в мировом сообществе.

(Автор: Вугар Иманов)

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