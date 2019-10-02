Азербайджанские ковры и ювелирные изделия вызвали большой интерес в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Хайнань (Китайская Народная Республика) состоялось открытие выставки "Чудесная Азия - Азиатские цивилизации", орагнизованная Министерством культуры и туризма КНР, Национальным управлением культурного наследия КНР и организации "Художественные выставки Китая". На выставке представлен павильон Азербайджана, организованный Азербайджанским национальным музеем ковра и Центром Гейдара Алиева. Здесь демонстрируются ковры, ковровые изделия, национальная одежда, ювелирные украшения и музыкальные инструменты, которые вызвали большой интерес гостей, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Официальная церемония открытия выставки состоялась 28 сентября. Мероприятие приурочено к 70-летию Китайской Народной Республики. В церемонии открытия приняли участие представители Департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта, Центра обмена культурным наследием Китая, Департамента международных связей центра обмена культурным наследием Китая, Управления культурного наследия Хайнань, Музея Южно-Китайского моря провинции Хайнань и общественности города Хайнань. Размещенная в Музее Южно-Китайского моря провинции Хайнань выставка продлится до 5 января 2020 года.

Следует отметить, что выставка "Чудесная Азия - Азиатские цивилизации" впервые была проведена в мае - августе 2019 года в Китайском национальном музее в Пекине. Были представлены экспонаты из 22 азиатских стран, которые вносят свой вклад в мировую культуру, в том числе и из Азербайджана. Выставку, которая продлилась три месяца, посетили более двух миллионов гостей. Принимая во внимание огромный интерес в обществе к этому мероприятию, организаторы решили представить его и в других регионах Китая.

(Автор: Вугар Иманов)

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