Азербайджанский фильм признан одним из самых нестандартных в США (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Орхана Фулади "A bunch of disputes" (Вагонные споры) признан лучшим в номинации "Лучший зарубежный фильм в жанре драма" Международного фестиваля нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival, который проводится в Кливленде (США), сообщил Trend Life автор картины.

"Фильм повествует о фальшивой дружбе людей, которые прячутся за масками, не показывая своего истинного лица. Мне очень приятно завоевать эту награду и надеюсь на будущие успехи. Фильм будет представлен на международных кинофестивалях", - сказал Trend Life Орхан Фулади.

Автор сценария – Мик Блум, в ролях - Руфат Назар и Агиль Нагиев.

По словам молодого режиссера Орхана, это его вторая награда. Первая была в 2014 году – фильм "Два студента" был удостоен приза жюри "Художественная находка" The International FilmFestival Metersв России. Еще один фильм "Фантасмагория" был представлен в нескольких международных кинофестивалях.

"Как говорили первые синематографы - братья Люмьер "Кино - зеркало жизни". Эта фраза стала девизом в моей деятельности. Фильм показывает то, что происходит в жизни, вокруг нас. Первое место среди режиссеров для меня занимают Эмир Кустурица и Клинт Иствуд. Смотря их фильмы, ощущаешь, что они вложили в них всю душу. Нравится также режиссер Питер Джексон. Он делает то, чего я пока не могу в силу финансового положения. Я у него учусь по его фильмам. Он умеет передавать в своих фильмах те эмоции, которые зритель хочет пережить. Стивен Спилберг мне нравится тем, что он снимал почти все жанры. Люблю и работы Зака Снайдера, Тарантино. А самая большая моя мечта - представить Азербайджан на Каннском фестивале", - говорит режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)

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