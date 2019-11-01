Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)

1 ноября 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающий во Франции потомок знаменитого мецената, нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева историк Албан Клод, впервые приехавший в Баку, посетил Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает Trend Life.

Здание, в котором располагается Музей истории Азербайджана, было домом известного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Директор Национального музея истории НАНА, академик Наиля Велиханлы поприветствовала Албана Клода и гостей мероприятия.

«Мы держим связь со многими потомками Гаджи Зейналабдина Тагиева, проводим совместные встречи. Сегодня мы рады приветствовать в нашем музее еще одного представителя рода Тагиевых - Албана Клода. Многие не знают, но Албан сам обнаружил родство с Тагиевым. Исследуя наследие Тагиева, мы исследуем и нашу историю. Потому что Гаджи Зейналабдин Тагиев - значимая личность в истории Азербайджана», - сказала Велиханлы.

Она добавила, что Албан Клод и члены его семьи обязательно будут приглашены в Баку на мероприятие по случаю 100-летия музея.

В свою очередь Албан Клод выразил признательность за теплую встречу, подчеркнув, что счастлив посетить музей и еще больше узнать о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева.

«Я видел здание Музея на фотографиях, но только находясь здесь, понимаю, насколько оно великолепно. Документы и фотографии потомков Тагиева, которые я обнаружил, обязательно передам в следующий свой визит музею. Считаю, что это лучший способ их сохранить», - сказал он.

Отметим, что Албану Клоду 25 лет, у него есть брат и сестра, он в семье самый младший. Мать Албана зовут Анетта Каджар, отца - Жан-Мари Клод.

Албан - праправнук Садыха Тагиева – второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева. Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Баба-хана Каджара - принцессе Маликсиме Каджар и имел двоих детей: сына Зейналабдина и дочь Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахман Мирзу Каджара (1894-1927) и в этом браке у них родились двое детей. Албан является внуком Заринтадж. Он - историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.

Албан Клод рассказал о жизни внучки Гаджи Зейналабдина Тагиева – Заринтадж, которая в свое время переехала во Францию.

«Она потеряла мужа, и осталась одна с двумя детьми. Заринтадж была сильной женщиной, она в одиночку подняла на ноги и воспитала двоих детей. Заринтадж получила хорошее образование, знала пять языков, свободно говорила на французском, что позволило ей с легкостью найти работу во Франции. Она занималась изготовлением и продажей вуалей. Заринтадж смогла дать своим детям хорошее образование», - сказал Албан Клод.

Участвовавшие в мероприятии другие потомки Гаджи Зейналабдина Тагиева, живущие в Баку, передали Албану Клоду семейные фотографии, а также книги, посвященные знаменитому меценату и нефтепромышленнику.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
  • Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции встретился с родственниками в Баку (ФОТО)
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