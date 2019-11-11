Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+

11 ноября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С недавнего времени режиссер театра и кино Ильгар Сафар выступает в новом качестве – писателя, сообщает Trend Life.

Сафат написал роман "Моя необработанная форма". Книга издана в Москве (Россия) и попала в список ярких новинок современной прозы.

"Книга вышла в Москве, скоро она появится на полках книжных магазинах Баку. Она написана в жанре психологического триллера. Думаю, эта книга будет интересна всем, кто не боится заглянуть в темные уголки человеческой природы. Конечно, читатель должен быть подготовленным и понимать, с чем сталкивается. Что касается возрастных ограничений, то роман рассчитан на категорию 18+. Об экранизации пока не могу ничего сказать, так как нужен будет очень большой бюджет - книга жанровая, тяжелая, там много жутких сцен…" - добавил Сафат.

"Моя необработанная форма" - это психологический триллер о боксере по прозвищу "Голем". Он - чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции, только впадая в неистовство. Параллельно с историей боксера читатель видит жизнь писателя, прошедшего сложный путь к успеху, но утратившего при этом психическое равновесие. Такие разные люди... Но есть тайна, которая их объединяет…

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
  • Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
  • Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
  • Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
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