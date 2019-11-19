Состоялось торжественное открытие Недели узбекского кино в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное открытие Недели узбекского кино в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Неделя узбекского кино проходит в нашей стране 17-24 ноября при организации министерства культуры Азербайджана и агентства "Узбеккино". Мероприятия в рамках Недели кино пройдут в Баку, Шеки, Исмаиллы и Габале.

Выступая на открытии Недели кино, первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что проведение таких мероприятий как Неделя кино создают возможность ближе познакомиться с культурой страны, способствуют установлению, укреплению и развитию связей в области культуры и искусства.

Было отмечено, что в Азербайджане и Узбекистане со стороны государства уделяет большое внимание развитию сферы кинематографии.

Посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев в своем выступлении подчеркнул, что Неделя узбекского кино – это очень важное культурное мероприятие.

"В рамках Недели кино запланирован показ 10 фильмов. Это очень интересные кинокартины, из них шесть - художественные фильмы и четыре - документальные киноленты. Среди них фильмы исторического и драматического жанра, воспевающие любовь, патриотизм, верность. Также будет продемонстрирован один мультипликационный фильм, созданный по мотивам узбекских национальных сказок.

Посол Узбекистана в Азербайджане отметил, что Неделя кино – это не только знакомство с работами кинематографистов, но и важная площадка для диалога со зрителем.

Было подчеркнуто, что современная индустрия кино в Узбекистане развивается чрезвычайно динамично. Благодаря созданным в стране условиям, ежегодно производится более 80 кинокартин. Многие фильмы становятся участниками и призерами международных кинофестивалей.

Дипломат выразил уверенность, что Неделя узбекского кино в Азербайджане, также как и прошедшие, в сентябре текущего года Дни азербайджанского кино в Узбекистане еще больше укрепят наши близкие и братские народы.

Далее на сцену были приглашены заместитель директора агентства "Узбеккино", профессор Шухратулло Ризаев, киновед, сотрудник "Узбеккино" Барно Унгбоева, заслуженный артист Узбекистана, кинорежиссер Абдухалил Мигнаров, лауреат Государственной премии СССР, режиссер Шухрат Махмудов, продюсер, член Ассоциации журналистов тюркского мира Улугбек Абдуллаев, заслуженная артистка Узбекистана, актриса Рано Шадиева, сценарист Роза Меркинбаева и актриса Зарина Эргашева, которые выразили признательность за теплый прием и гостеприимство.

Неделя узбекского кино открылась показом фильма "Имом Абу Исо Мухаммад Термизи" режиссера Абдухалила Мигнарова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.