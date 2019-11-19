Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)

19 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошел музыкально-поэтический вечер "Sığmazam" и презентация одноименного клипа заслуженной артистки Азербайджана, исполнительницы мугама Фярганы Гасымовой, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен посвящен 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

Исполнение известной газели Насими "Sığmazam" в присутствии множества гостей вызвало шквал эмоций и яркие овации. Свою дочь в этот вечер поддержал всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов. Помимо презентации клипа, они исполнили композиции на газели Насими в сопровождении инструментального ансамбля. Презентация клипа стала концертной программой отца и дочери. Актерами различных театров были также прочитаны произведения Насими

Ведущая вечера, тележурналист Лала Алиева, народный артист Азербайджана Шейх Абдул Махмудбеков (также известный по роли в культовом фильме "Насими"), секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми, доктор филологических наук Фирудин Гурбансой и другие рассказали о богатом литературном наследии Насими, призывающее к гуманизму, пониманию высокого назначения человека, безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию. Насими был одним из основоположников азербайджанской поэзии на родном языке и одним из авторов первых диванов (сборник стихов в классической восточной литературе) на родном языке. Наследие Насими, обогащенное различными идеями, оказало сильное влияние на творчество азербайджанских поэтов, пришедших после него, и развитие художественно-общественной мысли Востока. Было отмечено, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, 600-летний юбилей поэта в 1973 году был включен в список мероприятий ЮНЕСКО, и был отмечен в рамках этой организации. Два года назад в Париже было проведено мероприятие в связи с 600-летим со дня смерти поэта, а с прошлого года в Баку и Шамахы, где родился поэт, Фондом Гейдара Алиева проводится "Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими".

Стихи Имадеддина Насими звучат как гимн мощи человека, в его произведениях выдвигаются на первый план философия жизни и дух борьбы, выражаются призывы к совершенству мироздания.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
  • Потрясающе исполнение "Sığmazam"! Отец и дочь - Алим и Фяргана Гасымовы (ВИДЕО, ФОТО)
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