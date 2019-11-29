Путешествие в эпоху немого черно-белого кино. Чарли Чаплин рассмешил бакинцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошло мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения легендарного комика Чарли Чаплина, сообщает Trend Life. Гости вечера, ведущим которого был киновед, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, узнали много нового и интересного о великом актере, а также их вниманию были представлены музыкальные произведения, автором которых является сам Чаплин.

Совершив путешествие в эпоху немого черно-белого кино вместе с Аязом Салаевым, публика узнала о ярких страницах биографии Чаплина – как оказалось он обладал не только выдающимися актерским талантом, но и музыкальным. Чарли Чаплин сочинял музыку и пел.

На вечере было рассказано, что Чарли впервые вышел на сцену в пятилетнем возрасте, заменив в программе мюзик-холла свою мать. Маленький Чарли сорвал аплодисменты зрителей, ставших бросать на сцену монетки и купюры. Чарли Чаплин был одним из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино. Его карьера началась ещё в викторианскую эпоху, когда маленький Чарли впервые вышел на сцену и растянувшись на 75 лет, продолжалась практически до самой смерти артиста в возрасте 88 лет.

На вечере было рассказано не только об актерской деятельности Чарли Чаплина, но также большое внимание было уделено его музыкальному таланту. Актер является автором известных мелодий к своим фильмам.

В ходе мероприятия музыкальными номерами публику порадовали народные артисты Самир Джафаров, Джаван Зейналлы, исполнители Нармин Керимбекова и Тунзаля Гяхраман.

Заслуженный артист Азербайджана, актер Бахруз Вагифоглу представил сценическую постановку на известную песню заслуженной артистки Эльзы Сеидджахан "Я актер". Театрализованный номер был тепло принят зрителями.

Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин (1889 - 1977 годы) - американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино - бродяги Чарли, появившегося в короткометражных комедиях. Чаплин активно использовал приёмы пантомимы и буффонады, хотя, начиная с 1920 годов в его творчестве стали проходить значительно более серьёзные социальные темы, чем это было в раннем периоде короткометражного кино. Начиная с апреля 1914 года Чаплин стал выступать в качестве режиссёра и автора сценария большинства фильмов с собственным участием, с 1916 года он также продюсировал фильмы, а с 1918 - писал музыку. Он - лауреат премии Американской киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почётного "Оскара" 1929 и 1972 годов. Почётную премию "Оскар" 1972-го года Чаплин получил со следующей формулировкой - "За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством". Чарли Чаплин был одним из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино.

В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чарли Чаплина на 10 место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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