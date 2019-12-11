Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)

11 декабря 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее Лейлы Хазари состоялось открытие фотовыставки "Dreams about Stockholm" (Мечты о Стокгольме), организованной посольством Швеции в Азербайджане и Leyla Khazari Art Gallery, сообщает Trend Life.

Экспозиция стала своеобразным рейсом Стокгольм - Баку, а в качества "пилота" выступила фотограф и журналист Ирада Асадова.
На открытии вечера посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камил отметил, что выставка является очередным мостом культуры, призвана показать достопримечательности и интересные ракурсы Стокгольма через объектив автора экспозиции. Куратор выставки Рустам Гусейнов сказал, что фотовыставка "Мечты о Стокгольме" состоит из серии образов шведской столицы, созданных Ирадой Асадовой как теплый, уютный и современный город, где каждый найдет уголок себе по сердцу. Экспозиция построена на контрасте холодных и теплых тонов, ярких деталей и неброского фона, холодных архитектурных форм и кипящей жизни вокруг них. Зимний Стокгольм в фотообъективе Ирады Асадовой получился невероятно притягательным городом, который способен растопить лед в сердце любого гостя.
Ирада Асадова выразила признательность за организацию выставки и поделилась впечатлениями о поездке в столицу Швеции. Она отметила, что Стокгольм - город удивительных пейзажей и городских видов, где каждый уголок полон красоты и очарования. Старый город Gamla Stan – это набросок на пергаментных страницах древнего фолианта, а современный центр города – настоящая мечта поклонников мегаполисов и любителей хорошей кухни. За городом королевские дворцы отражаются в прозрачных озерах, а темно-алые домики там и тут разбросаны по серо-зеленым склонам островов.
Стокгольм одна из самых северных столиц мира. Расположен на берегах протока Норстрем, соединяющего озеро Меларен с заливом Балтийского моря Сальтшен, и на прилегающих к этим берегам 14 островах архипелага. Считается, что город был построен свыше семь веков назад. Название происходит от шведского stock (столб, свая) и holme (остров), можно перевести как "остров, укреплённый сваями" или "остров на столбах". "Королева озера Меларен", "Северная Венеция", "Город, плывущий над водой"… Так не без оснований называют прекрасный Стокгольм, и в каком бы месте города вы ни находились вода всегда рядом, она занимает почти треть всей территории столицы. Городские кварталы связаны между собой сетью мостов, молов и каналов. Столица Швеции отличается удивительной живописностью и неповторимой северной красотой, где множество достопримечательностей, а также очень интересных музеев.
(Автор: Вугар Иманов)

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  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
  • Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
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