Азербайджанская светская львица стала рабой любви (ВИДЕО)

22 декабря 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Медина Мелик, известная как руководитель и продюсер групп "Кристалл" и "Stop", и которую называют "светской львицей", представила в социальных сетях новый видеоролик "Kölə" (Раба любви), сообщает Trend Life. В качестве дуэта выступил молодой талантливый исполнитель Фархад Мэрд.

"Любовь – чувство, которое окрыляет нас и возвышает, делает лучше и окрыляет. Но как часто мы оказываемся в плену наших страстей, теряя себя и мучаясь чувством неразделенной любви. А ведь любовь, превращающая человека в раба - губительна. Она не способна привнести в вашу жизнь ничего хорошего – только оковы несчастья, боли и страданий. В любом случае решать только самим людям, нужно ли быть рабой любви?", - прокомментировала Trend Life цель новой работы Медина Мелик.

Съемки прошли в Центре Гейдара Алиева в Хачмазе.

Музыка - Фархад Мэрд, слова – Шахрияр Ибрагимов, аранжировка – Рашад Давудов, гитарист – Орхан Мамедалиев, оператор – Маис Аллахвердиев, монтаж – Роман Мусаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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