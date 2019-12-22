Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)

22 декабря 2019 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Элегантный и самобытный дуэт, представляющий Азербайджан, Илья Маковский и Анастасия Федотовская стали обладателями бронзовых наград международного турнира среди профессионалов по латиноамериканским бальным танцам, который прошел в городе Нанкин (Китай), сообщили Trend Life в пресс-службе танцоров.

В соревновании также приняли участие представители Германии (первое место), России (второе место), Италии, Украины, Южной Кореи и Китая.

Илья Маковский и Анастасия Федотовская на протяжении пяти лет представляют Азербайджан, являются участниками чемпионатов мира, Европы и Азии, призерами и обладателями гран-при международных соревнований.

Нанкин - мегаполис в восточном Китае, известен как «столица десяти династий», является бывшей столицей Китая. Название города (в китайском произношении – «Наньцзин») означает «южная столица» – так он называется с 1421 года – после того как императорский двор переехал в Пекин.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
  • Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
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