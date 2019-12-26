Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)

26 декабря 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр "Ичеришехер" при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" заключил договор о двустороннем сотрудничестве с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником "Казанский Кремль", сообщили Trend Life в Музейном центре.

Договор подразумевает сотрудничество в сфере обмена опытом между специалистами в области музейного дела, обмен выставками, проведение круглых столов и семинаров по развитию музейного дела.

Договор был заключен в министерстве культуры Республики Татарстан (Российская Федерация). Его подписали директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова и директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева.

В церемонии подписания принимала участие министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Министр отметила, что Казанский Кремль был построен в 10-11 вв., и здесь соседствуют памятники архитектуры различных эпох и культур. В 2000 году Казанский кремль, как и Ичеришехер, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
  • Музеи Азербайджана и Татарстана подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
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