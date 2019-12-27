Представлен рейтинг самых кассовых фильмов в Азербайджане за 2019 год

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema представила Trend Life рейтинг – ТОП 5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов.

Азербайджанские фильмы

“Qızqaçırtma-2” – режиссер Руфат Шахбазов “Niyə?-3” – режиссер Азиз Шахбазов “Qızqaçırtma-3” – режиссер Руфат Шахбазов “Sonuncu Pərdə” – режиссер Эмиль Гулиев “Məhəllə-3”- режиссер Таир Иманов

Зарубежные фильмы

“7. Koğuştakı Mucize” – режиссер Мехмет Ада Озтекин (Турция) “Король Лев” – режиссер Джон Фавро (США) “Мстители. Финал” – режиссеры Энтони и Джо Руссо (США) “Джокер” – режиссер Тодд Филлипс (США) “Форсаж: Хоббс и Шоу” – режиссер Дэвид Литч (США)

Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее, основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.

(Автор: Вугар Иманов)

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