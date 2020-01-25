До конца своих дней на сцене - 75-летие Самандара Рзаева отметят в Баку

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре 28 января состоится показ спектакля "Dəli yığıncağı" ("Сборище сумасшедших"), посвященного 75-летию со дня рождения видного азербайджанского актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджанской ССР Самандара Рзаева, сообщает Trend Life.

В ходе вечера также будет представлена фотовыставка, посвященная творческой деятельности актера.

Самандар Рзаев родился 2 января 1945 года в Агсу. В 1964 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1968 году. Его педагогами были Рза Тахмасиб, Мехти Мамедов, Адиль Искендеров.

С 1968 года актер работал в Азербайджанском государственном драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). На сцене этого театра он играл до конца своих дней.

Актер, который воплощал в себе яркий пример классического актерского мастерства, за свою недолгую творческую жизнь создал множество интереснейших образов. Рзаев был занят в таких спектаклях как "Сборище сумасшедших", "Хайям", "Айдын", "Вагиф", "Уничтоженные дневники", "Летние дни города", "Много шума из ничего" и многих других.

Также зрители хорошо знают актера по работе в кино, Рзаев снялся в таких фильма как "Прадед моего деда", "День рождения", "Бабек", "Дачный сезон", "Украли жениха", "Хочу жениться", "Дома на перекрестке", "Насими", "Последняя ночь детства" и других.

Самандар Рзаев скончался 27 марта 1986 года. Похоронен актёр на Ясамальском кладбище города Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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