А вы знаете, что она – Бакинка? Самая красивая блондинка советского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life новый проект "А вы знаете, что он (она) – Бакинец (Бакинка)?".

Наш очередной материал посвящен Ирине Азер, которую в 60-80-х годах называли самой красивой блондинкой советского киноэкрана, самой красивой советской актрисой и "советской Мэрилин Монро", "Персидской принцессой".

Ирина Абдуррезаевна (Ирэн Абдур-Резаевна) Азер родилась 18 сентября 1949 года в Баку. Её отец - польский лётчик Йофан после войны работал в Баку испытателем на военном аэродроме, но вынужден был вернуться на родину. Мать - Лилия Георгиевна, казачка, участница Великой Отечественной войны, отказалась покидать Баку. Своими необычными фамилией и отчеством она обязана отчиму Резе Азеру, который принадлежал к богатейшему иранскому роду.

Генерал и личный враг шаха Ирана Пехлеви

Реза Азер в свое время учился в Сорбонне, работал в контрразведке, был известным генералом, вхож в окружение иранского шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Но стал ярым коммунистом и личным врагом Пехлеви, на которого в 1945 году было совершено покушение. Его приговорили к казни, однако ему удалось бежать из Ирана и получить политическое убежище в СССР. Он стал жить в Баку, в собственной роскошной резиденции. Здесь он и познакомился с Лилией, они создали семью. Актриса очень любила своего отчима, считала его настоящим отцом. Хотя она была приемной дочерью, Реза Азер не только дал ей свою фамилию и даже национальность (в метрике она записана как иранка), но и окружил любовью и заботой, как родную дочь, Всю жизнь баловал свою принцессу, и даже создал перед домом роскошный бассейн для своей любимой Ирэн. Он называл ее Голяндам, что с иранского означает фея цветов. Любопытный факт - Реза общался с ней только на фарси. Вскоре у Ирен появилась сестренка – Деларам.

Сам же Реза Азер занималя переложением фарси на латиницу. Именно он перевел на русский известную поэму под названием "Шахнамэ". Также он, защитив диссертацию, стал доктором наук. Когда Ирэн исполнилось 16 лет, семья переехала в Москву. Реза Азер стал преподавать в Институте востоковедения, а Ирэн начала работать фотомоделью. На протяжении 12 лет рекламировала меха, драгоценности, шляпки, ткани…Параллельно, в 19 лет, поступила во ВГИК, на актёрский факультет Сергея Герасимова. Встречу с Герасимовым и его мастерской актриса считала судьбоносным моментом в своей жизни.

От ранней звезды до торговли женским бельем

Начиная с третьего курса снялась в четырех картинах: "Красный агитатор Трофим Глушков" (1969, режиссёр Валерий Рубинчик), "У озера" (1970, режиссёр Сергей Герасимов), "Внимание, черепаха!" (1970, режиссёр Ролан Быков) и даже в знаменитом эпическом киноцикле "Освобождение" (1970 - 1972), поставленном режиссёром Юрием Озеровым и удостоенном Ленинской премии. За творческую жизнь снялась в более тридцати художественных фильмах и двух телевизионных постановках – "Кабачок "13 стульев"" и "Джентльмены, которым не повезло". Причем, в популярнейшей юмористической передаче советского телевидения "Кабачок "13 стульев"" (1966- 1981) она появлялась дважды с разрывом в девять лет. Ещё студенткой в 1969 году она сыграла роль пани Каролины, а в 1978 году - пани Ольгицы.

Уже в ранних фильмах молодая актриса обратила на себя внимание зрителей. Её первая заметная роль в кино - Анна Сергеевна в детской комедии "Внимание, черепаха!", очаровательная учительница младших классов, которой пытаются украдкой подражать её ученицы.

Популярность Ирине Азер принесла роль Люськи в четырёхсерийном телевизионном художественном фильме "Большая перемена" (1972 -1973; режиссёр Алексей Коренев). Актрисе достался образ эффектной блондинки, подруги Генки Ляпишева (актёр Виктор Проскурин), одного из учеников вечерней школы, которого Люська отвлекает от учёбы танцами. В финале фильма Люська сама приходит учиться в вечернюю школу.

Актриса рассказывала: "Помните сцену, когда Люська ждёт Ляпишева на танцах, а его увёл на лекцию Петрыкин - Быков? Появился кавалер поздно вечером и весь мокрый, потому что бежал по пояс в воде. Витя Проскурин страшно замёрз на съёмке, и, чтобы согреться, ему налили водки. По-моему, он первый раз в жизни её тогда попробовал. Захмелел и пошёл искупнуться… Все его ищут, а Вити нет… Возвращается раненый. Оказывается, напоролся в пруду на стекло и порезал ногу.

Ногу забинтовали и опять начали снимать. "Витя, я тебя прошу, не надо меня целовать. Камеры стоят так, что ничего не видно. Просто обнимемся", - говорю я хмельному Проскурину. А он возьми да и поцелуй меня с пьяных глаз по-настоящему. Еле отцепилась. Именно этот дубль и вошёл в картину. А другая сцена вообще получилась у меня случайно. Иду я обиженная от Ляпишева в своих белых туфельках, камера работает, и вдруг отваливается каблук. Хорошо, не растерялась. Сняла вторую туфлю, выбросила её и пошла босиком в гордом одиночестве. Не знаю, почему каблук отвалился, туфли были новые".

Фильм "Большая перемена" открыл дорогу в большой кинематограф многим актёрам, снявшимся в нём, в том числе и Ирине Азер. В течение 1970-1980-х годов она была востребованной актрисой, снималась с такими замечательными актёрами, как Георгий Жжёнов, Николай Крючков, Эммануил Виторган, Станислав Любшин и другие. Активно снималась в таких популярных советских фильмах, как "Дорогой мальчик" (режиссёр Александр Стефанович), "Горожане" (режиссёр Владимир Роговой), "Не стреляйте в белых лебедей" (режиссёр Родион Нахапетов), "Возвращение резидента", "Конец операции "Резидент"" (режиссёр Вениамин Дорман) и др.

В этот же период произошло одно событие. В конце своей жизни, незадолго до смерти, ее отец Реза Азер вернулся в Тегеран. Вместе с ним были Ирина и ее младшая сестра Деларам. Девушкам было обещано богатое наследство. Возможно, Ирина планировала остаться в Иране (с миллионами долларов ее вряд ли пустили бы в СССР). Но сразу же после смерти отчима в 1978 году в стране произошла исламская революция и Ирина с сестрой Деларам, были вынуждены бежать из Ирана, так ничего и не получив из завещанного отчимом наследства.

С середины 80-х- до начала 90-х продолжала сниматься в кино, но последней картиной стала "Графиня" (1991, режиссер Дмитрий Шинкаренко). Это было связано с развалом системы советского кинематографа, невостребованностью многих актеров и чтобы прокормить себя и семью, пришлось уйти в мелкий бизнес. Она торговала женским бельём, у нее была собственная палатка около здания "Микрохирургии глаза", за прилавком которой она стояла, надев тёмные очки и парик для неузнаваемости.

Поклонники и семья

Актрисе многие завидовали, ведь она вела совсем не советский образ жизни: носила модную одежду и дорогие украшения, приезжала в институт на такси и часто посещала дорогие рестораны. Ходили слухи о том, что у нее высокопоставленный поклонник или любовник-иностранец. За ней действительно часто ухаживали влиятельные мужчины, известные актеры и режиссеры. Говорят, за ней ухаживал даже Никита Михалков.

Актриса вспоминает: "В то время меня окружало очень много поклонников. Боря Токарев с курса Вики Токаревой как-то мне признался: "Знаешь, Ирка, наши ребята тайком бегали на переменках в мастерские смотреть на тебя. Почти все парни с курса были в тебя влюблены". Ирина признает, что была избалована вниманием мужчин, поэтому рвала с ними легко, даже не всегда отдавая себе отчета, почему так поступает.

Так случилось и с кинорежиссёром Владимиром Досталем. Она познакомилась с ним на съёмках курсовой работы одного из друзей Ирины.

Актриса вспоминает: "Мы так влюбились друг в друга, что немедленно решили пожениться и в ближайшем же магазине купили кожаную красную коробочку для будущего свидетельства о браке. Меня очень сблизило с ним и то, что мама Володи – иранка. Естественно, как принято в восточных сказках, мы поклялись в вечной любви! Володя отправился в Германию на съёмки, а я вернулась в Москву. Через какое-то время он приехал с заморскими подарками, но, видимо, разлука сделала свое чёрное дело, и я раздумала в восемнадцать лет выходить замуж".

Замуж Ирина вышла за журналиста Юрия Шварца. В 1975 году у пары родилась дочь Вика, но брак продлился недолго. Развод с ним произошёл по причине его измены с американской киноактрисой русского происхождения Натали Вуд.

Второй брак. О нем практически ничего не известно, лишь то, что супруга звали Владимир, но его не стало в 1998 году. Это был страшный удар для актрисы! Неудачи словно преследовали Ирину. Она решила продать квартиру, но нарвалась на мошенников, которые оставили её без 20 тысяч долларов. А в 2002 году единственная сестра покончила с собой. Ей было всего лишь сорок пять. После таких событий Ирен начала злоупотреблять спиртным. Ирина начала крепко выпивать. От одиночества, тоски и безденежья актриса решила бежать из страны к дочери, которая вышла замуж за американца и уехала в США. С тех пор Ирина Азер живет в Лос-Анджелесе, не дает интервью. в настоящее время проживает с дочерью в Калифорнии, воспитывает двух внуков. Актриса считает себя абсолютно счастливым человеком, а такие знаки отличия и титулы, как "заслуженная" или "народная", по её словам, далеко не всегда отражают это ощущение. "Главное, чтобы совесть была чиста: только так человек может реализовать себя в максимальной степени", - говорит Ирина Азер.

А недавно Ирэн сообщила, что она собирается написать книгу воспоминаний. Если эта книга выйдет в свет, мы, возможно, узнаем правду о родителях, жизни в Баку, Тегеране, Москве и Лос-Анджелесе, мужьях, самой загадочной блондинке советского кинематографа.

Статья подготовлена на основе материалов из интернета.

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(Автор: Вугар Иманов)

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