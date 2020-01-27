В Баку представлена музыка, отличающаяся активным борцовским духом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центре мугама в рамках своего крупномасштабного проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları) представил концерт "Чахаргях", посвященный одному из семи основных ладов мугама, сообщает Trend Life. Мугам "Чахаргях" известен и любим как жемчужина классического искусства. Отличается своим активным борцовским духом. Музыка мугама "Чахаргях" очень богата контрастирующими интонациями.

На концерте в своеобразном исполнении молодых ханенде Кямил Набиевой, Миралама Мираламова и Нисбет Садраевой прозвучал мугам "Чахаргях". Выступления победителей Телеконкурса "Мугам" с первых минут были встречены аплодисментами. Зрители, находящиеся под сильным впечатлением исполненных молодыми и талантливыми ханенде мугамов "Чахаргях", "Сегях", "Мухалиф" и "Хиджаз", под бурные овации повторно пригласили исполнителей на сцену.

Следует отметить, что Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, а также проекты научно-исследовательского характера. Одним из проектов является "Вечера мугама" (Muğam axşamları), цель которого - пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены 7 основных мугамов, а также народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

(Автор: Вугар Иманов)

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