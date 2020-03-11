YARAT представляет в Швейцарии экспозиции на экологические темы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет выставки – "Потенциальные миры-1: Планетарная память" и "Потенциальные миры-2: Эко-фантазии", сообщает Trend Life.

Пространство современного искусства YARAT в партнерстве с музеем MIGROS (Цюрих, Швейцария) представило 7 марта выставку "Потенциальные миры-1: Планетарная память", которая включает широкий спектр экологических тем. Эта экспозиция, которая будет представлена до 31 мая, является первой из двух выставок, посвященных исследованию связи между человеком и природой. Представляемые на обеих выставках работы изучают влияние человека на планету и обрисовывают предполагаемые сценарии будущей жизни на Земле. Кураторы выставки - директор Migros Museum fur Gegenwartskunst Хайке Мундер и художественный руководитель Пространства современного искусства YARAT Суад Гараева-Малеки.

В экспозиции "Потенциальные миры-1: Планетарная память" представлены работы 16 художников: Монира Аль-Гадири, Мария Тереза Алвеш, Альберто Барайа, Урсула Биманн, Каролина Кайседо, дуэт Cooking Sections, Марк Дион, Мишка Хеннер, Рина Сайни Каллат, Килуанджи Киа Хенда, Якоб Кудск Стеенсен, Алмагуль Менлибаева, Катя Новицкова, Табита Резайр, Зина Саро-Вива, Химали Сингх Соин.

Вторая часть выставки под название "Потенциальные миры-2: Эко-фантазии" будет представлена на различных еженедельных мероприятиях в галереях Цюриха в канун ярмарки Art Basel. Вторая выставка в данной серии будет опираться на вопросы, затронутые в первой выставке, спекулятивно исследуя новые формы жизни и общности, а также постоянно меняющиеся роли людей в эпоху передовых постчеловеческих технологий.

В ближайшем будущем обе выставки пройдут в Центре современного искусства YARAT в Баку. Сопутствующая печатное издание с эссе Бенджамина Х. Браттона , Т. Дж. Демоса, Суад Гараевой-Малеки и Хайке Мундера, Резы Негарестани и Юсси Парикки, а также с публикациями Милены Бурге, Анны Фех и Рабеа Качора выйдет в свет летом 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)