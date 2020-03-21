Всемирный день поэзии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day), который был учрежден ЮНЕСКО (ООН по вопросам образования, науки и культуры) в 1999 году, сообщает Trend Life. Цель учреждения праздника - придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям. Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека - но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание, говорится в решении ЮНЕСКО.

Азербайджан - родина великих поэтов. Азербайджанская поэзия с многовековой историей обогащена мотивами народного творчества, не стереотипна, богата на метафоры. Даже в шуточных детских стишках можно отметить богатый слог и эмоциональность. Описание настолько яркие, что кажется, поэт не передает свое настроение, он заряжает им. Если любит он, любит и читатель. Если автор ненавидит, эти чувства предаются и слушателю.

Классики азербайджанской литературы, поэты Имадеддин Насими, Абу Мансур Гатран Тебризи, Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Мухаммед Физули, Авхади Марагаи, Ассар Тебризи, Шах Исмаил Хатаи, Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади, Мехсети Гянджеви, Хуршидбану Натаван, Мир Мохсун Навваб, Сеид Азим Ширвани, Гасым бек Закир, Аббасгулу Ага Бакиханов, Мирза Шафи Вазех, Мирза Фатали Ахундзаде, Ашуг Алескер, Ашуг Гурбани, Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг, Ахмед Джавад, Осман Сарывелли, Расул Рза, Самед Вургун, Медина Гюльгюн, Джафар Джаббарлы, Халил Рза, Джабир Новруз , Мамед Араз, Бахтияр Вахабзаде, Фикрет Годжа, Ильяс Тапдыг, Рамиз Ровшан, Вагиф Самедоглу, Залимхан Ягуб, Нариман Гасанзаде, Нусрат Кесеменли, Сабир Новруз, Наби Хазри, Анар Рзаев и многие другие внесли огромный вклад в национальную и мировую сокровищницу поэзии.

В Азербайджане реализуется множество международных и национальных проектов, посвященных поэзии, проводятся творческие вечера классиков и современных авторов, конкурсы и фестивали. Наши поэты удостаиваются международных наград.

Среди самых значимых событий за последние годы отметим "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", который проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана. Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей ЛиФФт прошел под эгидой программы "Года языков коренных народов", объявленного ООН в 2019 году и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Организатор - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт". Соорганизатор фестиваля в Азербайджане – Фонд Гейдара Алиева.

Эти фестивали стали одним из ярких событий культурной жизни столицы и мировой литературной общественности.

За последние годы множество поэтических проектов реализовано Министерством культуры Азербайджана, Литературным проектом SÖZ Министерства культуры Азербайджана (руководитель - поэтесса Нигяр Гасанзаде), Союзом писателей Азербайджана, Международным центром мугама (директор – народный артист Мурад Гусейнов), Дворцом Гейдара Алиева (директор – заслуженный работник культуры Фархад Бабаев), Пространством современного искусства YARAT (создатель и директор – Аида Махмудова), Бакинским книжным центром (директор – писательница Гюнель Рзаева), Бакинским Клубом авторской песни (Международный фестиваль авторской песни и поэзии, руководитель - композитор, бард, поэт, продюсер и режиссер Джавид Имамвердиев), представительством Россотрудничества в Азербайджана (руководитель – Валентин Денисов), Центром творчества Максуда Ибрагимбекова, Литературно-творческой ассоциацией «Луч», Бакинским институтом Юнуса Эмре и т.д. Отрадно отметить большую любовь к поэзии молодежи. За последний год реализованы поэтические проекты и проведены вечера Нигяр Гасанзаде, Ираны Гасымовой, Лалы Умуд, Ирады Нури, Вафы Мамедовой и Олега Амирбекова, Севиндж Агасиевой, Сахиба Мамедова, Турала Ахмеда, Уснии Мурватовой, Нармины Мамедзаде и многих других. Большую роль в пропаганде поэзии играет народная артистка Людмила Духовная, которая также представляет видеопроекты. В том числе проведены вечера поэзии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга. Отмечая Всемирный день поэзии, ЮНЕСКО также обращает наше внимание на удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности. Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова. Этот День, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

(Автор: Вугар Иманов)