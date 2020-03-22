Мы победим коронавирус этот! Солист Большого театра Эльчин Азизов представил оригинальное стихотворение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов, который вместе с семьей сейчас находится в Москве, представил в соцсетях оригинальное стихотворение "Мы победим коронавирус этот!" в знак поддержки борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Trend Life.

На фоне социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID – 19, в некоторых странах проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.

Эльчин Азизов - баритон, лауреат международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах был в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпион Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Вугар Иманов)