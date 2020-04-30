Азербайджанская писательница отмечена Международным элитарным союзом народной дипломатии

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская писательница Сария Мамедова удостоена Международным элитарным союзом народной дипломатии (МЭСНД, Казахстан) дипломом "За высокую нравственную позицию и личный вклад в развитие и укрепление культурных связей на благо мира, дружбы и солидарности между народами", сообщает Trend Life.

Сария Мамедова (родилась 8 марта 1947 года) - член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей, индивидуальный член Евразийской творческой гильдии (Лондон). С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, премии "Писатель года" (2013-2015 гг.), кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", обладательница "Золотого пера Руси-2018", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)