Бакинский домашний натюрморт. Время насладиться прекрасным! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр Министерства культуры Азербайджана в рамках кампании #Evdəqal и проекта "Ностальгия" представил вторую виртуальную выставку под названием "Домашний натюрморт", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Во время вынужденной самоизоляции каждый из нас начинает больше обращать внимания на среду, в которой он и так проводил изрядную часть жизни, а сейчас, в период пандемии, проводит почти половину суток – если только его работа не связана с выходом из дома. Речь идет о доме, нашем родном доме, в который мы сейчас больше "врастаем" и который, с одной стороны, больше начинаем ценить, а с другой – хотим как-то изменить.

Дом каждого человека год от года меняется вместе с ним самим, и некоторые вещи из обихода становятся настоящими спутниками каких-то периодов жизни. Они не только смотрятся красиво, но и греют душу. Глядя на них, явственно вспоминаются те или иные годы, люди, события… Испытывая ностальгию по навеки ушедшему прошлому, мы еще сильнее понимаем, почему в истории искусства так ценится натюрморт. В английском языке название этого жанра переводится как "застывшая жизнь". Не потому ли это "остановленное мгновение" так ценно в наш бешеный век огромных скоростей? Его подвид, домашний натюрморт, ценен вдвойне, так как несет на себе еще более четкий, индивидуальный отпечаток эпохи – достаточно вспомнить произведения голландских художников в этом жанре.

Натюрморт также привлекает возможностью бесконечно варьировать предметы, изображенные на нем, выражая через них самые разные мысли. И пусть в наши дни система символов в натюрморте не так строга, как это было во времена расцвета голландского натюрморта, он по-прежнему ясно отражает самые разные идеи, главнейшая из которых – это память о времени через вещи.

Отечественные художники тоже уделяют огромное внимание натюрморту. В той или иной степени себя пробовал в нем практически каждый из них, а некоторые и вовсе сделали его одной из главных жанровых линий своего творчества.

Ниже на видео мы предлагаем вам насладиться работами таких мастеров кисти, как Тогрул Нариманбеков, Ирина Эльдарова, Энвер Аскеров, Анар Гусейнзаде, Мелик Агамалов, Вугар Мурадов, Вадуд Муаззин, Бахруз Кенгерли, Рашад Джабаров, Намик Мамедов, Явер Султанов, Тамилла Гасанова, Мир Азер Абдуллаев, Тофик Газанфар, Вугар Али, Аббас Мамедов, Арзу Рзаев, Нияз Наджафов, Назим Бейкишиев, Фуад Гафар, Лейла Алтунай, Джалал Агаев, Инна Костина, Самира Аллахвердиева, Натик Фараджуллазаде, Рафаэль Аббасов, Тофик Газанфар.

Вас ждут дары родной природы и вещи разных эпох, полные очарования ностальгии.

Неувядающая популярность натюрморта как жанра в наши дни объясняется его популярностью у публики, так как это самый распространенный жанр картин для украшения дома. Натюрморт эстетичен, от него веет покоем и умиротворенностью – то есть, тем, чего так не хватает в трудные времена. Надеемся, эта выставка станет для вас желанной порцией позитива в дни пандемии.

Красной нитью в концепции проекта «Ностальгия» проходит тема Баку – яркого, шумного, многоликого, объединившего в себе архитектурные срезы многих эпох, культуру многих народов и знаковые символы многих поколений. Каждый зритель сможет увидеть здесь свой Баку – характерный для того или иного десятилетия или, наоборот, вечный и вневременной. Дневной или ночной, летний или зимний, мугамный или джазовый, дворцовый или пляжный Баку и так далее… «Ностальгия» – это своего рода калейдоскоп воспоминаний, предоставленных художниками. Он рассчитан не только на зрителей старшего возраста, но и на молодежь, которой будет интересно увидеть, каким был их город двадцать, тридцать или, допустим, семьдесят лет назад. Недавно зрителям в соцсетях была презентована первая виртуальная выставка – «Дачи Апшерона».

Автор идеи и куратор проекта - директор Музейного центра Лиана Везирова, координатор - заведующая экспозицией Галереи искусств Музейного центра проекта Самира Нуриева, сбор материала - главный смотритель Галереи искусств Дурдана Гурбанова, текст - член Союза художников Азербайджана, искусствовед Наиля Баннаева, дизайнер- художник, дизайнер, фотограф Фахрия Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)