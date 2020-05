Узеир Новрузов вместе с артистами Цирка дю Солей представили проект о карантине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Артисты Цирка дю Солей (Cirque du Soleil, Канада) представили видеопроект о том, как они проводят дни в период карантинного режима, сообщает Trend Life.

В проекте принял участие наш соотечественник, известный артист цирка Узеир Новрузов, проживающий и работающий в США.

Видеопроект рассказывает, чем артисты занимаются на самоизоляции, демонстрирует, что даже в период, когда отменены гастроли и выступления, они продолжают тренироваться дома, находить новые способы творческого самовыражения и всегда сохранять силу духа.

Задача, участников видеопроекта – призвать зрителей не отчаиваться, вдохновить их на новые идеи. В качестве слогана для проекта выбрана цитата Далай-ламы: "Я нахожу надежду в самые темные дни, и наслаждаюсь самыми счастливыми. Я не сужу Вселенную".

Каждый из артистов записал свой фрагмент у себя дома, а потом все видеоотрывки были соединены. В проекте приняли участие - Узеир Новрузов, Бриттани Ги-Мур, Спенсер Нович, Билл Мэй, Альберто дель Кампо, Клаудио Карнейро, Элиана Джирард, Алексей Голобородько.

Режиссер проекта – Мухтар Омар Шариф Мухтар, над музыкальным оформлением работал – Хьюго Бомбардье, редактор – Тарас Шевченко.

Отметим, что Узеир Новрузов принимал участие в американском шоу талантов "America's Got Talent" и "America's Got Talent: The Champions" на телеканале NBC, в телепроекте "Лига удивительных людей" на телеканале "Россия 1". Несколько лет назад имя Узеира Новрузова было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В Китае, балансируя на вольностоящей лестнице высотой в шесть метров, Новрузов смог продержаться почти восемь минут, тем самым, установив новый рекорд.

(Автор: Джани Бабаева )