Названы победители I Бакинского международного фестиваля акварели "Волны Каспия"

БАКУ /Trend Life/ - Названы победители I Бакинского международного фестиваля акварели "Xəzərin dalğaları ("Волны Каспия"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль организован министерством культуры, Союзом художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереей, представительством в стране Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и Центром искусств "Хатаи" в рамках объявленного в Азербайджане "Года волонтера", и посвящен отмечаемому 28 мая Дню Республики.

На конкурс, посвященный Азербайджану, было представлено свыше 500 работ в технике акварели около 350 авторов из более 20 стран мира. В произведениях отражена национальная кухня, памятники, отражающие материальную и духовную культуру Азербайджана, образцы искусства и ремесленничества страны и т.д.

В состав жюри конкурса вошли Атанур Даган (Канада), Илья Ибраев (Россия), Надер Мохазабниа (Иран), Игорь Юрченко (Украина), Субхан Мамедов, Джалал Агаев, Хасай Мирзоев, Сабина Искендерова (Азербайджан).

Победителями конкурса стали:

первое место – Екатерина Шиляева (Россия);

второе место – Ильхам Мирзоев (Азербайджан);

третье место – Чонхет Фэнуичиен (Таиланд);

четвертое место (выбор Центра искусств "Хатаи") – Низами Асад (Азербайджан).

Поощрительных наград были удостоены Карлос Павон, Чайнагонг Вирунфат, Ильхам Джафаров, Тесс Лисовска, Виктор Новотный.

Итоговая выставка работ будет организована после отмены мер по социальной изоляции, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Также будет издан каталог работ участников.

На выставке будут экспонироваться работы 100 авторов, представляющих Азербайджан, Австралию, Беларусь, Боливию, Болгарию, Канаду, Эквадор, Францию, Индию, Иран, Малайзию, Непал, Польшу, Россию, Сербию, Таиланд, Турцию, Украину.

(Автор: Джани Бабаева)