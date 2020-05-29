Шовги Гусейнов о репетициях из дома и правилах гигиены

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Шовги Гусейнов даже в период карантинного режима продолжал заниматься творческой и педагогической деятельностью, только уже в онлайн-формате, сообщает Trend Life.

"Вначале было нелегко, но в любом случае мы должны следовать правилам самоизоляции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы непременно продолжали театральные репетиции и свою работу, но уже в онлайн-формате.

Также я проводил занятия в дистанционном формате со своими студентами из Государственного университета культуры и искусств. Хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что в театре понедельник считается выходным днем, в период самоизоляции и карантина мы репетировали из дома даже в этот день.

Конечно, репетиции на карантине - немного сложный процесс, ведь живое общение с партнерами, пластика и другие моменты являются важными компонентами в подготовке спектакля. Но все же, онлайн-репетиции имеют продуктивный результат. Чтение пьес и обсуждение характеров персонажей с другими актерами прошли плодотворно. В связи с чем нам будет намного легче, когда будут возобновлены репетиции в театре.

В период карантина деятели искусства также принимали активное участие в онлайн-проектах и акциях, радуя зрителей своим творчеством. Снимали видеоролики, призывая оставаться дома и заниматься саморазвитием", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Шовги Гусейнов подчеркивает, что санитарно-гигиенические правила и меры социальной дистанции граждане Азербайджана должны безусловно выполнять.

"Конечно, я соблюдал и продолжаю соблюдать необходимые санитарно-гигиенические правила. Считаю, что очень важно их придерживаться. Соблюдать эти нормы и рекомендации нужно ведь не только в период карантинного режима, но и всегда. Однако сейчас, в период пандемии коронавируса, надо придавать этому вопросу особое значение", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)