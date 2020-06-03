Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО)

Культура 3 июня 2020 17:00 (UTC+04:00)
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Одним из самых просматриваемых российскими зрителями фильмов за последнее время стала кинолента режиссера Константина Буслова "Калашников", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Все знают фамилию Калашников, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошёл парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.

Интересным фактом является то, что одну из главных ролей в популярном фильме исполнила наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Театра Вахтангова (Москва) Ольга Лерман.

Она играет в фильме Екатерину Моисееву, вторую супругу Михаила Калашникова.

"Много читала о жизни Михаила Калашникова в книгах и интернете, просматривала различные видео и статьи. Старалась отыскать в этом всем информацию про свою героиню. Это довольно эффективный подход, так как посторонний взгляд на человека дает гораздо более объективный портрет, чем ее личные мемуары, к примеру. Также во время подготовки училась немного черчению, чтобы быть в курсе профессии. Я думаю, что она тоже наложила свой отпечаток на ее характер", - отметила Лерман.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в театральной семье. Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна) и актер того же театра, заслуженный артист Фуада Османова. С детства Ольга сидела на репетициях, выходила на сцену театра в детских спектаклях. Мечтала стать балериной, поэтому от 4 до 7 лет занималась художественной гимнастикой, а после окончания школы поступила в Бакинское хореографическое училище. Позже переехала в Россию и окончила отделение народных танцев Краснодарского хореографического училища.

В 18 лет переехала в Москву и сдавала экзамены во все театральные институты, надеясь, прежде всего, поступить в Школу-студию МХАТ, но не прошла по конкурсу. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. А начиная с третьего курса, уже играла в Театре сатиры, которым руководил Александр Ширвиндт.

В 2013 году Ольга Лерман получила главную роль Татьяны Лариной в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин". Всего ею сыграны роли в более 15 спектаклях на сцене четырех московских театров. Актриса удостоена ряда театральных премий.

В кино дебютировала в 2009 году в картине "Партия в бридж". Исполнила роли в около 25 кинофильмах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Image
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Image
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Image
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Image
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Image
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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