Исследования Международного центра мугама выявили интересные факты из наследия незабываемого ханенде (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Достигнут еще один результат в исследовании наследия ярчайшего представителя мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеда Фарзалиева, проводимом Международным центром мугама, сообщает Trend Life.

Об этом было рассказано в ходе программы "Bizi birləşdirən mədəniyyət" ("Культура, которая нас объединяет"), транслируемой в прямом эфире телеканала Mədəniyyət по будним дням из Центра мугама.

Гости программы - координатор проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") Центра мугама Гюльгусейн Казымлы и заслуженный учитель Газанфар Аббасов представили обширную информацию о наследии и творчестве ханенде.

Было отмечено, что автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов.

"Один из известнейших ханенде того времени Гаджи Гуси, переставший петь после того как стал миллионером, как и ханенде Сейид Мирбабаев, в свое время эмигрировали из страны. Сегодня их могилы находятся на чужбине. Мы решили, что необходимо найти могилы наших ханенде, захороненных на чужбине. В данное время мы занимаемся поисками этих могил. Нет никаких сведений о местонахождении могилы Мешади Мамеда Фарзалиева, скончавшегося в 1962 году в Стамбуле, и по этой причине мы сочли необходимым найти могилу и архив ханенде", - было подчеркнуто в программе.

В ней было также отмечено, что в результате поисков помимо ранее обнаруженных трех пластинок с записями в исполнении Мешади Мамеда Фарзалиева, обнаружена еще одна пластинка. Это запись песни, написанной великим Узеиром Гаджибейли на слова Ахмеда Джавада, которая в те времена исполнялась под названием "Türkün bayrağı", а сейчас более известна как "Çırpınırdı Qara dəniz". Отсюда можно прийти к выводу, что первым исполнителем этой известной песни был Фарзалиев.

В заключение было подчеркнуто, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе исследования.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)