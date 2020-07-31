Дружеские шаржи Гасана Ахвердиева на азербайджанских композиторов и музыкантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана хранятся дружеские шаржи выдающегося художника Гасана Ахвердиева (1917-1978) на азербайджанских композиторов и музыкантов, сообщает Trend Life.

Шаржи представлены на странице музея в Facebook в рубрике "Жемчужины музыкального музея".

Отметим, что Гасан Ахвердиев работал как в жанре живописи, так и в графике. В его творчестве особенное место занимает театрально-декоративное искусство. Художник был одним из основных представителей жанра дружеского шаржа в азербайджанской графике.

Дружеский шарж, посвященный Гара Гараеву

Дружеский шарж, посвященный Ашрафу Аббасову

Дружеский шарж, посвященный Джахангиру Джахангирову

Дружеский шарж, посвященный Саиду Рустамову

Дружеский шарж, посвященный Фикрету Амирову

Дружеский шарж, посвященный Солтану Гаджибекову

Дружеский шарж, посвященный Васифу Адигезалову

Дружеский шарж, посвященный Хайяму Мирзазаде

(Автор: Джани Бабаева)