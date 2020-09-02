111 - азербайджанские актеры после отпуска (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с началом 111-го театрального сезона состоялась онлайн-встреча в расширенном формате коллектива Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе встречи директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев рассказал о применяемых в стране мерах, направленных на защиту здоровья граждан от коронавирусной инфекции.

Отметив, что деятельность театров в этот период регулируется в соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров, Лалаев призвал творческий коллектив использовать образовавшийся перерыв в деятельности продуктивно, активно принимать участие в онлайн-проектах театра, продолжающихся с прошлого сезона.

В ходе встречи члены театрального коллектива подробно рассказали о своем участие в онлайн-проектах, осуществляемых в период режима карантина.

Также было принято решение о проведении онлайн-мероприятия, приуроченного ко Дню национальной музыки, ежегодно отмечаемому 18 сентября, и к 135-летию со дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева)